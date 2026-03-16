USA aktsiad kerkivad Lähis-Ida konflikti ja intressiootuste taustal
USA aktsiad alustasid esmaspäeva tõusuga, samal ajal kui Wall Street hindas kiiresti kallinenud nafta võimalikku mõju Föderaalreservi rahapoliitikale ning jälgis tähelepanelikult olukorda Hormuzi väinas.
Sel nädalal algab kuulus Nvidia tehisintellekti konverents, kus ettevõtte tegevjuht Jensen Huang peab kõne. Üritus on kujunenud tehnoloogiamaailma Woodstockiks, kuhu kogunevad planeedi helgeimad pead, rääkis Äripäeva investeerimissuuna juht Juhan Lang.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.