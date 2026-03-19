Läti riigifirma läheb börsilt küsima 100 miljonit eurot

Elering ja Läti süsteemioperaator alustavad neljanda riikidevahelise elektriühenduse Läänemere osa rajamise uuringuid, ühenduse kavandatav võimsus on 1000 megavatti. Uuringud lähevad maksma veerand miljonit eurot.
Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteem sünkroniseeriti pühapäeval kell 14.05 edukalt Mandri-Euroopa sünkroonalaga. Selleks lülitati Leedu ja Poola vaheline elektriühendus LitPol Link tööle vahelduvvoolul.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.