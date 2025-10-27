Elering uurib neljanda Läti ühenduse rajamist

Elering ja Läti süsteemioperaator alustavad neljanda riikidevahelise elektriühenduse Läänemere osa rajamise uuringuid, ühenduse kavandatav võimsus on 1000 megavatti. Uuringud lähevad maksma veerand miljonit eurot.
Eelmisel nädalal käis järgmise aasta eelarvekavandi varjus valitsusest läbi lisaeelarve eelnõu, millle järgi suurendab kliimaministeerium riikliku võrguhalduri Eleringi aktsiakapitali 45 miljoni euro võrra.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.