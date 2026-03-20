Viljar Arakas ostis ligi 45 000 Coop Panga aktsiat, kuid võlakirju ei märgi

Investor Lev Dolgatsjov on viimase paari nädala jooksul soetanud 50 000 LHV aktsiat. Otsust aitas langetada Äripäevas ilmunud intervjuu Rain Lõhmusega. Panga tööga ta praegu aga siiski täielikult veel rahul ei ole.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.