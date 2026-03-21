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Kuidas kasvatada 1000 eurost 50 000 eurot: noorel investoril on selge eelis

Väike algkapital võib usina investeerimisega mitmekordistuda ja selleks ei pea olema geenius, et raha kavalalt kasvatada.
TalTechi vanemlektor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi on rahatarkuse edendamisega tegelenud pikalt. Tänavu valiti ta ka üheks ELi rahatarkuse saadikuks.
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