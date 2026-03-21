Kuidas kasvatada 1000 eurost 50 000 eurot: noorel investoril on selge eelis

Igapäevaselt räpiartisti ja sisuloojana tegutsev 24aastane Säm nimetab end tagasihoidlikult hobiinvestoriks, kes siiani alles katsetab ja õpib investeerimismaastikul kõndima. Rahulikult toimetades on ta aga nelja aastaga kasvatanud oma portfelli kuuekohalise summani.