Tehnoloogiasektori võimas ralli lükkas USA börsiindeksid uute rekorditeni

Tehnoloogiasektoris jätkuvad suured koondamislained, kuna tehisintellekti võidujooksuga kaasnevad hiiglaslikud kulud sunnivad ettevõtteid tegevust optimeerima. Meta teatas neljapäeval, et koondab kümnendiku oma tööjõust ehk umbes 8000 töötajat.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.