Inteli aktsia hind sööstis kõrgustesse

Kiibihiid Intel teatas esimeses kvartalis oodatust märgatavalt parematest tulemustest ning esitas tugeva prognoosi teiseks kvartaliks. Positiivsed uudised andmekeskuste tugevast müügitulust ja uutest suurpartnerlustest panid aktsia järelturul tõusma, kerkides enam kui 20%.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.