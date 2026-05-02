02.05.26, 15:23 USA kavatseb müüa Lähis-Ida liitlastele 9 miljardi eest relvi Ameerika Ühendriikide välisminister Marco Rubio kinnitas heaks kiirkorras relvatarned Iisraelile, Kuveidile, Katarile ja Araabia Ühendemiraatidele. Kokkulepped ulatuvad ligikaudu 9 miljardi dollarini.

Ameeriklased saadavad Lähis-Ida liitlastele kiirkorras muu hulgas Patrioti õhutõrjesüsteemis kasutatavaid rakette. Foto on illustreeriv.

Ligikaudu 5 miljardi dollari eest relvi ja moona saab Katar, 2,5 miljardi eest tarnitakse Kuveidile. Lähis-Ida riigid saavad relvastust ja moona mitmelt tootjalt, kelle seas on Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman ja BAE Systems.