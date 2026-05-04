Tagasi BÖRS

04.05.26, 09:04 Aktsiafutuurid tõusid USA ja Iraani rahukõneluste ootuses USA aktsiafutuurid näitasid pühapäeva õhtul kasvu, kui turud reageerisid uutele arengutele Hormuzi väinas ja Valge Maja algatatud operatsioonile Project Freedom.

Geopoliitiline olukord püsib tähelepanu keskpunktis pärast USA presidendi Donald Trumpi pühapäevast teadet uue projekti kohta.

Foto: Reuters/Scanpix

S&P 500 indeksiga seotud futuurid tõusid ligi 0,2%, Nasdaq 100 futuurid 0,4%, kuid Dow Jonesi tööstuskeskmine langes veidi, täpsemalt 0,06%. See mõõdukas liikumine järgneb eelmise nädala tugevale lõpule, mil S&P 500 ja Nasdaq Composite sulgusid reedel kõigi aegade kõrgeimal tasemel, tõustes vastavalt 0,3% ja 0,9%, kuigi Dow Jones langes 0,3%.