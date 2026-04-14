Bitcoini hind tõusis üle 75 000 dollari

Bitcoini hind rühkis teisipäeval üle 75 000 dollari piiri, kerkides ligi 5%. Hoolimata lühiajalistest tõusust hoiatavad osad Wall Streeti analüütikud, et praegune tõus on pigem ajutine nähtus, kirjutab Yahoo News.
Bitcoin langes reedel enam kui kahe nädala madalaimale tasemele, kui kauplejad muutusid pärast selle aasta suurimat optsioonide aegumist ettevaatlikumaks. Samal ajal jätkus raha väljavool krüptovaluutade börsil kaubeldavatest fondidest.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.