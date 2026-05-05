Alphabet tuleb Euroopa võlakirjaturule tagasi

Google’i emafirma Alphabet on käivitanud uue mastaapse võlakirjaemissiooni, naastes Euroopa turule vaid mõni kuu pärast ligi 32 miljardi dollari väärtuses dollari-, naela- ja frangipõhiste võlakirjade müüki.
Alphabeti tänavune prognoos näeb ette kuni 190 miljardi dollari suurust kapitalikulu, mis on rohkem kui viimase kolme aasta investeeringud kokku.
Ettevõte jagab võlakirjad kuueks osaks, kusjuures pikima, 2063. aastal lunastatava osa intressimarginaal on esialgsete läbirääkimiste kohaselt ligikaudu 205 baaspunkti üle keskmise vahetustehingute määra.
