Aktsionärid kaebasid Microsofti kohtusse

Kunagised lähedased liitlased Microsoft ja OpenAI on aastate jooksul kasvanud pingete tõttu muutunud pigem rivaalitsevateks partneriteks. Microsoft andis suhetele järjekordse hoobi, tuues turule oma uue tehisarumudeli MAI-Thinking-1, mis on loodud spetsiaalselt suure tõhususe ja madalate kulude tagamiseks.