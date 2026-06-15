Aktsionärid kaebasid Microsofti kohtusse

Kunagised lähedased liitlased Microsoft ja OpenAI on aastate jooksul kasvanud pingete tõttu muutunud pigem rivaalitsevateks partneriteks. Microsoft andis suhetele järjekordse hoobi, tuues turule oma uue tehisarumudeli MAI-Thinking-1, mis on loodud spetsiaalselt suure tõhususe ja madalate kulude tagamiseks.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.