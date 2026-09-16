Kanada vajab Eesti küberturbeoskusi, Eesti vajab Kanada turgu

Kanada ettevõtted vaatavad koostööpartnerite leidmisel üha enam kaugemale traditsioonilistest partneritest, eriti Ameerika Ühendriikidest. Eesti sobib oma suurepärase kübermainega sinna pilti nagu valatult, kirjutavad Kanada majandustegelased Robin Shaban, Ron Memmel ja Dawid Wiktor.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks on Kanada hakanud otsima küberturbe- ja digipartnerlust just Eestiga, mitte lootma senistele suurtele liitlastele;
- kuidas võivad Guardtime’i ja Cybernetica lahendused avada Eesti ettevõtetele tee Kanada turule ja laiemalt Põhja-Ameerikasse.
(2 punkti)