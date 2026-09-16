Kanada vajab Eesti küberturbeoskusi, Eesti vajab Kanada turgu

ST Sisuturundus

Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.