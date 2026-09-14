Soome transpordiminister tembeldas Tallinna–Helsingi tunneli ebarealistlikuks megaprojektiks

Vaatamata teiste poliitikute pingutustele ei ole Soome transpordiministri Lulu Ranne hinnangul nn Talsinki tunneli rajamine realistlik ka järgmise 20 aasta jooksul. Tema hinnangul ei kuulu projekt Soome prioriteetide hulka.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Soome transpordiminister Lulu Ranne Tallinna–Helsingi tunnelit ka järgmise 20 aasta jooksul ebarealistlikuks;
- milliseid samme plaanivad Tallinn ja Helsingi teha ning mida arvab professor Ulla Tapaninen projekti rahastamise ja uuringute vajadusest.
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