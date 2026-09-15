Musk vihjas taas Tesla ja SpaceXi ühendamisele

Rahvusvahelises korporatsioonis töötanud Anneli Loorits ladus enne palgatöölt lahkumist portfellile pea kuus aastat kindlat vundamenti, Karin Krigoltoi aga hüppas kaheaastase lapse kõrvalt lahkumisavaldust esitades tundmatusse, sihiks 10% kuutootlus optsioonimüügist.
USA aktsiaturg alustas teisipäevast kauplemispäeva langusega, kuna investorid valmistusid kolmapäevaseks Föderaalreservi intressiotsuseks ning jälgisid Anthropicuga seotud tehisintellekti ohutuse debatti, mille vallandas ettevõtte juhi Dario Amodei värske essee.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.