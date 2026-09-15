Tuntud südalinna söögikoht Boheem paneb uksed kinni

Kristjan Kuum pole veel 30aastanegi, kuid tema senine tööelu mahutaks mitu restoranikarjääri. Ta alustas 14aastaselt ema restoranis nõudepesijana, juhtis 21aastaselt Ruhe restorani ning on praeguseks olnud üheksa söögikoha juhtimise või käivitamise juures.
Restoraniärimeeste Tõnis Siiguri ja Martti Siimanni OKO Restoranid pidi mullu vastu võtma valusa kahjumi väga proosalisel põhjusel – vaid pool aastat Helsingis tegutseda jõudnud restoran sulges külmunud veetoru tõttu uksed.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.