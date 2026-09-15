Balti börsi ostukohad: mitme aktsia hinnasiht lubab tublit tõusu

Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste Balti börsi aktsiate puhul näevad analüütikud praegu suurimat tõusuruumi ja mis riskid võivad selle ootuse nurjata;
- kuidas kommenteerisid Ott Kristjan Ollisaar ja Silver Schmeiman, miks tugev kvartalitulemus ei tähenda veel automaatselt head ostukohta.
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