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Lahkunud investori vara pärijat ohustavad valusad lõksud

Kui investor sureb, tuleb pärijatel tegeleda nii tema investeerimisvara kui ka investeerimiskonto maksuarvestusega. Heas usus tegutsev pärija võib ootamatult komistada valusatesse maksulõksudesse.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millistesse maksulõksudesse võib pärija investeerimisvara üle võttes sattuda ja miks Kadi Tõnismaa sõnul pank portfelli automaatselt rahaks ei müü;
  • kuidas mõjutavad pärija valikuid soetusmaksumuse nullimine, investeerimiskonto reeglid ja mitme pärija korral vara jagamise keerukus. (2 punkti)
Investoril tasub aeg-ajalt üle vaadata, kas kõigil tema portfellis olevatel väga väikestel või ammu tähelepanuta jäänud positsioonidel on endiselt mõte, sest väga killustunud portfell võib pärijatele hiljem tähendada rohkem asjaajamist ja suuremaid kulusid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

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