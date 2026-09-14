Lahkunud investori vara pärijat ohustavad valusad lõksud

Kui investor sureb, tuleb pärijatel tegeleda nii tema investeerimisvara kui ka investeerimiskonto maksuarvestusega. Heas usus tegutsev pärija võib ootamatult komistada valusatesse maksulõksudesse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millistesse maksulõksudesse võib pärija investeerimisvara üle võttes sattuda ja miks Kadi Tõnismaa sõnul pank portfelli automaatselt rahaks ei müü;
- kuidas mõjutavad pärija valikuid soetusmaksumuse nullimine, investeerimiskonto reeglid ja mitme pärija korral vara jagamise keerukus.
(2 punkti)