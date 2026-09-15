Intressiotsuse eel närvilised turud vajusid teist päeva järjest

USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, samal ajal kui kümneaastase riigivõlakirja tootlus kerkis enne kolmapäevast Föderaalreservi intressiotsust kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast. Turud ootavad keskpangalt intressitõusu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis pani investorid enne Föderaalreservi intressiotsust aktsiatest eemalduma ja miks peetakse võlakirjatootluste tõusu eriti ohtlikuks;
- kuidas kommenteerisid UBSi ja Barclaysi analüütikud turu järgmisi riske ning miks seostatakse neid ka tehisintellekti investeeringutega.