Dow Jones rühkis uue rekordini, tehnoloogiasektorit juhtisid Tesla ja kiibitootjate langus

USA börsidel kujunes neljapäev vastandlikuks: samal ajal kui tööhõive raport kergitas Dow Jonesi tööstusindeksi uue tähiseni, tõmbasid Tesla ja kiibitootjate müügilaine tehnoloogiasektori miinusesse.

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