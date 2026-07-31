Iraani sammud Hormuzi väinas kergitasid taas nafta hinda

Esmaspäeval reageerisid turud positiivselt kolmele päevale, mil Iraani ja USA vahel ei toimunud vastastikuseid rünnakuid, kuigi rahu on habras. President Donald Trump näib olevat aga tõsises ummikus, sest komistas ohtlikult lähedale oma teise presidendiperioodi suurimale läbikukkumisele.
Pärast 13 päeva kestnud õhurünnakuid ei ole USA alates reede hilisõhtust Iraani rohkem pommitanud. Iraan ja Omaan pidasid läbirääkimisi Hormuzi väina üle, kuid pinged kasvasid Punase mere ääres, vahendab Bloomberg.
Euroopa aktsiaturud kosusid reedel pärast kahe nädala järseimat languspäeva, kuid ettevõtete tugevad tulemused ei hajutanud turu peamist muret, et kallis energia võib tuua tagasi inflatsiooni, sundida keskpanku intresse tõstma ja süvendada majanduslanguse ohtu.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.