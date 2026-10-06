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USA börsid tõusid uute rekorditeni

USA aktsiaturud jätkasid teisipäeval tõusu, kui peagi algav tulemuste hooaeg ja tehisarunõudlus kaalusid üle võlakirjade kõrged tootlused.
Tõusu eesotsas särasid kiibitootjad Nvidia ja AMD, mille aktsiad saavutasid kõigi aegade kõrgeima taseme.
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