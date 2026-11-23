Viimase 18 kuu suurim verevalamine börsidel pühkis portfellist vaid nädalaga 62 000 eurot. Eriti šokeerivaks kujunes Nvidia aktsia 20protsendiline kukkumine, mis oli sügavaim alates 2008. aasta finantskriisist. Mõtlen, mida teha.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.