Investor Toomase kommentaar

Viimase 18 kuu suurim verevalamine börsidel pühkis portfellist vaid nädalaga 62 000 eurot. Eriti šokeerivaks kujunes Nvidia aktsia 20protsendiline kukkumine, mis oli sügavaim alates 2008. aasta finantskriisist. Mõtlen, mida teha.