Kolm tehnoloogiahiidu haaravad S&P 500 indeksist üha suurema osa

Anthropicu tegevjuht Dario Amodei teenis eelmisel aastal ligi 16 miljonit eurot, mis tehnoloogiavaldkonna juhtide seas on keskpärane tulemus. AI-ettevõtte asutajad on samal ajal lubanud suunata suure osa tulust heategevusse.
Investor Toomase portfell lõpetas septembri uuel rekordtasemel, kuid kogu pilt pole sugugi roosiline. Kõige rohkem valmistas peavalu Novo, mille pikk langus on börsitoimetuse ajakirjanike kannatuse korralikult proovile pannud.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.