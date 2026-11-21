Tehnoloogiaaktsiad läksid eile järsku langusesse New Yorgist Soulini, S&P 500 sisenes korrektsiooni ja Nasdaq 100 kukkus karuturu äärele, samal ajal kui ettevõtted valmistuvad kaasama veel sadu miljardeid andmekeskuste, kiipide ja uute AI-projektide rahastamiseks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Goldman Sachs tehnoloogiaaktsiate müügisurvet endiselt tõsiseks ohuks ja mida näitab panga paanikaindeks;

kuidas võivad AI-buumi hiiglaslikud raha kaasamised mõjutada järgmiste aastate IPOsid, võlakirjaturgu ja investorite valikuid.