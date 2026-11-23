Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid, mis sisaldaksid viisakeeldu Vene sõduritele ning karmimaid piiranguid turistidele, kultuuritegelastele ja sportlastele. Pakett sihib ühtlasi Venemaa sõja rahastamist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised uued piirangud tahab Euroopa Liit kehtestada Vene sõduritele, turistidele ja sportlastele ning miks peab Kaja Kallas seda julgeoleku küsimuseks;
- kuidas Ursula von der Leyeni sõnul hakatakse karmimalt sulgema Venemaa sõjarahastuse kanaleid pankade, krüptoplatvormide ja varilaevastiku kaudu.