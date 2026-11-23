Sotsiaalminister Karmen Joller nõustub, et Eesti tervishoiusüsteem on alarahastatud, kuid leiab, et probleeme ei saa lahendada lihtsalt lisaraha eraldamisega, kui samal ajal ei tehta struktuurseid reforme, näiteks ei tegeleta arstide ja õdedega, kes ei tohiks oma ametis töötada.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.