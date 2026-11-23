Nvidia nõukogu otsus ennistada ettevõtte juhiks vähem kui kaks nädalat pärast tagasiastumist Jensen Huang pani aktsiaturud rallima, mis on ekspertide sõnul kõrvaldanud ühe suurema riski ettevõtte jaoks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peavad eksperdid Jensen Huangi naasmist Nvidia jaoks suurima riski maandajaks ja milline ebakindlus aktsiasse siiski alles jääb;
- kuidas kommenteerivad Priit Kallas, Taavi Ilves ja Erik Laur Nvidia järsku põrget ning mida nad investorile järgmiste päevade kohta soovitavad.