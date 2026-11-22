Viimsi valla südames Haabneemes seisab ligi kaheksa hektarit kunagist kalatööstusmaad. Ärimees Toomas Tooliga seotud Brem Kinnisvarahooldus taotleb nüüd alale detailplaneeringut.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millist uut kasutust kavandatakse Toomas Tooliga seotud Haabneeme kalatööstusalale ja kui kaua võib detailplaneeringu menetlus aega võtta;
- kuidas on Viimsi endised juhid ja arhitektid kirjeldanud Tooli rolli valla seisma jäänud kinnisvaraplaanides ning miks ala siiani räämas on.