USA aktsiaturud alustasid uut nädalat võimsa tõusuga pärast teadet, et kiibitootja Nvidia ennistas ettevõtte tegevjuhi kohale Jensen Huangi. Ootamatu otsus vallandas tehnoloogiaaktsiate ostulaine ning Nvidia aktsia sööstis enam kui 30 protsenti kõrgemale.
USA aktsiaturud tegid esmaspäeval suurima päevatõusu alates 2025. aasta aprillist. Investoritele andis hoogu Nvidia otsus ennistada Jensen Huang tagasi ettevõtte tegevjuhi kohale. Pärast eelneva nädala järsku langust naasid ostjad pühade tõttu lühenenud kauplemisnädala alguses turule.
Esmaspäeva õhtul jõudis investoriteni pommuudis seoses Nvidia juhi Jensen Huangiga. Vaid kaks nädalat pärast ametist tagasiastumist naasis Huang ettevõtte etteotsa. Uudisele järgnes võimas ralli USA aktsiaturgudel, mis võib kasvatada Nasdaq 100 ettevõtete turuväärtust kahe triljoni dollari võrra ja viia indeksi pooleteise aasta suurima päevatõusuni.
Aasta lõpu lähenedes vaatavad paljud ettevõtjad tavapärasest tähelepanelikumalt ettevõtte tulemusi ja pangakonto seisu. Kui aasta on olnud hea ja kontole on kogunenud raha, tekib loomulik küsimus. Kas jätta raha ettevõttesse puhvriks või panna see investeeringuna tööle? Ja kui ettevõte otsustab investeerida, kas teha seda oma raha eest või kasutada pangalaenu, liisingut või muud finantseerimislahendust? Sellest annab ülevaate Luminori ärikliendihaldurite juht Mari-Liis Stalde.