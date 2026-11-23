USA aktsiaturud alustasid uut nädalat võimsa tõusuga pärast teadet, et kiibitootja Nvidia ennistas ettevõtte tegevjuhi kohale Jensen Huangi. Ootamatu otsus vallandas tehnoloogiaaktsiate ostulaine ning Nvidia aktsia sööstis enam kui 30 protsenti kõrgemale.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks Jensen Huangi ootamatu naasmine vallandas turul nii tugeva ostulaine ja mida ütles selle kohta Nvidia nõukogu esimees Harvey C. Jones;
- millised riskid võivad tehnoloogiaaktsiate rallit veel varjutada, kuigi USA börsid tegid päeva alguses võimsa hüppe.