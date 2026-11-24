Viljandis toimunud ettevõtete tunnustamisüritusel avalikustati Raplamaa, Järvamaa ja Viljandimaa edukate ettevõtete TOPi nominendid. Iga maakonna võitjad kuulutatakse välja 19. novembril Tallinnas edukate ettevõtete galal.
Eesti ühel edukamal ettevõttel, lennuliiklust juhtival Lennuliiklusteenindusel on viimased kaks aastat läinud äris vapustavalt hästi, kuid järgmisel aastal tõotavad tulemused neist olenemata põhjustel natuke tagasi tõmmata.
Viljandis toimunud Kesk-Eesti ettevõtete tunnustusüritusel jäi kõlama, et ebakindlas keskkonnas ei piisa üksnes kulude kärpimisest – vaja on paindlikkust, uusi tehnoloogiaid ja valmisolekut äriplaani muuta.
Rakveres toimunud ettevõtete tunnustamisüritusel avalikustati Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa edukate ettevõtete TOPi nominendid. Iga maakonna võitjad kuulutatakse välja 19. novembril Tallinnas edukate ettevõtete galal.
Kuigi tehisintellekti laialdane kasutuselevõtt ei jäta nutikaid tarkvaraarendajaid tööta, muudab see märkimisväärselt nende igapäevaseid ülesandeid. Koodikirjutamise asemel muutub IT-sektoris järjest olulisemaks analüütiline mõtlemine ja oskus tehisintellekti süsteeme turvaliselt juhtida.