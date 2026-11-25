AI investeerimiseksperiment
Järjekordne nädal möödas ja portfell taas oluliselt õhem, kui ta oli varem, pärisrahaga tegutseva AI portfellile jättis jälje reedene müügipaanika.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei müünud tehisaru järjekordsest langusnädalast hoolimata ühtegi positsiooni ja mis võiks sundida Microni aktsiast siiski väljuma;
- kuidas töötab anonüümse blogija automaatne AI-portfell, mis on seni Claude’i eksperimenti edestanud, ja milliseid valusaid vigu tuli süsteemis parandada.