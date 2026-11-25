Nvidia nõukogu otsus ennistada ettevõtte juhiks vähem kui kaks nädalat pärast tagasiastumist Jensen Huang pani aktsiaturud rallima, mis on ekspertide sõnul kõrvaldanud ühe suurema riski ettevõtte jaoks.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.