Tagasi ST Miks anname kodus ülesandeid robotitele, ettevõttes aga maksame kilplasetöö eest? Vaevalt leidub tänapäeval inimest, kes eelistaks pesumasinale käsitsi pesu pesemist. Oleme valmis investeerima sadu või isegi tuhandeid eurosid kodumasinatesse, et vabaneda tüütutest tegevustest ja võita endale aega. Tööelus käitume aga sageli risti vastupidi, kulutades tunde ülesannetele, mille saaks meie eest ära teha juba olemasolev tarkvara.

Jekaterina Schleigel ilmeka võrdluse. “See on justkui autoga punktist A punkti B liikumine nii, et selle asemel, et auto käivitada ja sõita, lükkame seda ise. Sihtpunkti jõuame küll, aga kui palju rohkem aega ja energiat me selleks kulutame?“ toob Merit Aktiva arenduskonsultantilmeka võrdluse.

Merit Tarkvara kasutusstatistika näitab, et raamatupidamise automatiseerimise potentsiaal on suuresti kasutamata. Vaid ligikaudu 10% müügiarvetest saadetakse e-arvetena, umbes 60% ostuarvetest sisestatakse käsitsi ning sama suur osa ettevõtetest ei kasuta pangaautomaatikat. Ligikaudu 80% käibe- ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonidest on seni esitatud faili kaudu või käsitsi, ehkki andmeid on võimalik edastada otse tarkvarast Maksu- ja Tolliametile.

Schleigeli hinnangul peitub põhjus eelkõige harjumustes ja väheses teadlikkuses. Kui mingit tegevust on aastaid ühtemoodi tehtud, ei pruugi inimene enam mõeldagi sellele, et seda saaks teha kuidagi teisiti. Sageli ei tunta ka oma igapäevaselt kasutatava tarkvara võimalusi.

Üheksa tegevuse asemel piisab kahest

Üks suuremaid ajaröövleid raamatupidamises on samade andmete korduv sisestamine ja edastamine. Schleigel toob näite ühest täiesti tavalise arve teekonnast.

Müüja on arvet koostades kõik vajalikud andmed juba oma tarkvarasse sisestanud. Kui ta saadab kliendile arve e-postiga PDF-failina, peab klient e-kirja avama, arve alla laadima ja raamatupidajale edastama. Raamatupidaja avab dokumendi, sisestab samad andmed uuesti oma tarkvarasse ning kontrollib ja kinnitab arve. Seejärel tuleb sisestada makseandmed internetipanka, kinnitada makse ning lõpuks peab müüja laekumise õige arvega siduma.

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Kokku üheksa käsitsi tehtavat tegevust, millesse on kaasatud mitu inimest. E-arvete ja pangaautomaatika kasutamisel jääks inimese teha vaid kaks toimingut – saabunud arve kontrollimine ja kinnitamine ning makse edastamine ja kinnitamine pangas. Ülejäänu teeks tarkvara. “Automatiseerimise eesmärk ei ole teha käsitööd kiiremini, vaid ebavajalik käsitöö protsessist eemaldada,” rõhutab Schleigel.

Üks automatiseerimise olulisemaid põhimõtteid on, et andmed sisestatakse vaid üks kord ja seal, kus need tekivad. Sama kehtib e-poe, müügi-, lao- või tööajaarvestuse tarkvara ühendamisel raamatupidamis- või palgaprogrammiga. Tegelikku ajakulu on aga sageli raske märgata, sest töö on jagunenud väikesteks tegevusteks erinevate osakondade ja inimeste vahel.

Kui tihti me paneme hinnasildi külge iseenda ajale?

Kui ettevõttesse saabub kuus 100 ostuarvet ning ühe arve käsitsi sisestamiseks kulub kolm minutit, teeb see kokku viis tundi kuus ehk 60 tundi aastas. Teisisõnu kulub ainuüksi ostuarvete sisestamisele seitse ja pool tööpäeva. Kui arvestada ühe töötunni maksumuseks 30 eurot, on selle töö hind 1800 eurot aastas.

Lisades siia pangatehingute töötlemise, maksekorralduste koostamise, palgaarvestusega seotud korduvad tegevused, deklaratsioonide esitamise ja andmete liigutamise erinevate süsteemide vahel, võib ajavõit olla veelgi suurem. Vahe on eriti märgatav raamatupidamisbüroodes, kus teenindatakse kümneid või isegi sadu ettevõtteid.

“Automatiseerimisel on konkreetne hinnalipik küljes ja seetõttu on lihtne öelda, et see on kallis. Aga kui sageli paneme hinnalipiku omaenda ajale? Kui palju maksab üks tund minu tööaega?” küsib Schleigel.

Käsitöö tegelik hind ei väljendu aga üksnes töötundides. Kui palju tulu võiks ettevõtja teenida, kui pühendaks need tunnid hoopis müügile, uute klientide leidmisele või toodete ja teenuste arendamisele?

Arvestada tuleb ka inimlike eksimustega, mille tuvastamine ja parandamine võib olla algsest tegevusest märksa ajamahukam. E-postkasti saabunud ja tähelepanuta jäänud arve võib tuua kaasa viivised ning kahjustada suhteid koostööpartneriga. Samuti aitab e-arvete kasutamine vähendada arvepettuste riski, näiteks olukordi, kus PDF-arvel on pahatahtlikult muudetud pangakonto numbrit. Mõistagi tuleb ka e-arvete puhul kontrollida tehingu sisulist õigsust.

Schleigeli sõnul kardetakse automatiseerimise puhul sageli kontrolli kaotamist. Kui arve saabub e-postiga, tunneb inimene, et tal on selle üle kontroll, ent arve jõudmine otse raamatupidamisprogrammi tekitab ebakindlust. Tegelikult ei kao kontroll kuhugi, vaid muutub koht ja viis, kuidas seda tehakse. Kui ebakindlust tekitab andmete liikumine erinevate süsteemide vahel, tasub tarkvarapakkujalt uurida, milliseid andmeid edastatakse ja kellel on neile ligipääs.

Tarkvara tegeleb reeglitega, inimene eranditega

Raamatupidamise automatiseerimist ei tohiks Schleigeli hinnangul vaadelda üksnes raamatupidaja töö lihtsustamisena, sest sellest võidab ju tegelikult kogu ettevõte. Kui andmed jõuavad raamatupidamisprogrammi jooksvalt, saab juht ettevõtte finantsseisust ajakohasema ülevaate, märgata võimalikke probleeme varem ning langetada teadlikumaid otsuseid.

Tänu pankade otseühendustele saavad näiteks müügitöötajad vastavalt oma kasutajaõigustele jälgida klientide laekumisi ja tasumata arveid, ilma et peaksid pöörduma raamatupidaja poole või omama ligipääsu ettevõtte pangakontole. Ostuarvete eest vastutavad töötajad saavad arveid elektrooniliselt kinnitada, mistõttu ei pea raamatupidaja dokumente käsitsi edastama ega kinnitusi taga ajama. Raamatupidamisbüroole võib automatiseerimine tähendada võimalust teenindada rohkem kliente, pakkuda neile sisulisemat teenust või vähendada töötajate töökoormust.

Alustada tasub kolmest lihtsast sammust: aktiveerida e-arvete vastuvõtmine ja võimalusel ka saatmine, ühendada raamatupidamisprogramm pangaga ning uurida tarkvarapakkujalt, millised automatiseerimisvõimalused on kasutatavas programmis juba olemas. Automatiseerimine ei pea olema suur ja kulukas projekt ega eelda põhjalikke teadmisi raamatupidamisest või infotehnoloogiast.

Ajaga kaasas käimise vajadust näitavad ka riigi muudatused aruandluses. Tänavu oktoobris kasutusele võetud andmepõhise TSD-ga oli üldjuhul lihtsam kohaneda ettevõtetel, kes juba kasutasid tänapäevast palgaarvestustarkvara ja edastasid andmeid otse Maksu- ja Tolliametile. Excelis palgaarvestust pidavatel ettevõtetel tuli aga senine töökorraldus suuremal määral üle vaadata.

Järgmine suurem muudatus on 2027. aasta kevadeks kavandatud andmepõhine käibedeklaratsioon. Ka majandusaasta aruande koostamiseks vajalikke andmeid on võimalik Andmesilla kaudu otse äriregistrisse edastada.

“Ajaga pidevalt kaasas käia on lihtsam kui ühel hetkel ajale järele jõuda,” märgib Schleigel.

Automatiseerimine on eriti tähtis väikeettevõtjale, kes peab sageli olema korraga nii juht, müügi- ja turundusinimene kui ka raamatupidaja. Tänapäevane tarkvara võimaldab tal suure osa igapäevasest raamatupidamisest ise ära teha, ent professionaalse raamatupidajaga tasub siiski regulaarselt konsulteerida, et ennetada vigu ja saada vajalikku finantsalast nõu.

Tarkvara suudab töödelda dokumente ja pangatehinguid, arvutada palku ja makse, koostada deklaratsioone ning edastada andmeid. Inimene peab aga oskama hinnata tehingute maksustamise õigsust, nägema numbrite taga ettevõtte tegelikku olukorda ja andma selle põhjal ka vajadusel soovitusi. Olulised on ka andmete kvaliteet ja korrektsed seadistused, sest vale sisend võib anda vale tulemuse.

“Mulle meeldib siin üks lihtne põhimõte: tarkvara tegeleb reeglitega, inimene eranditega,“ ütleb Schleigel, kelle meelest ei peaks raamatupidajad kartma, et tehnoloogia nad töötuks jätab. Automatiseerimine annab neile hoopiski võimaluse rakendada oma teadmisi ja kogemusi seal, kus need ettevõttele kõige rohkem väärtust loovad. ”Automatiseerimise eesmärk ei ole muuta inimest ebavajalikuks, vaid vabastada ta ebavajalikust tööst.“