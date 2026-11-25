Suviste sõnul on ekspressveo puhul kõige olulisem müügiartikkel aeg. Klientide veovajadus tekib sageli ootamatult ning vedaja peab suutma sellele reageerida väga lühikese etteteatamisega. Nüüd tuleb aga enne tellimuse vastuvõtmist veenduda, kas mõnel läheduses viibival autojuhil üldse on veel lubatud tööaega alles jäänud.
Lisaks sõidumeerikute paigaldamiseks tehtud investeeringutele, mis ulatuvad 2000–2500 euroni sõiduki kohta, on kasvanud juhtide majutuskulud ning vähenenud nii autopargi kui ka tööjõu kasutamise efektiivsus.
Suviste peab üheks seadusandlikuks puudujäägiks ka seda, et erinevalt raskeveokijuhtidest ei ole kaubikujuhtidele kohustuslik ametikoolitus ehk kood 95, kuigi just neil puudub varasem sõidumeerikute kasutamise kogemus. Jet Express
on Poolas juba ka trahvi saanud, sest kahe juhiga veol ei osatud puhkeaega meerikus korrektselt registreerida.
„Sisuliselt on pandud ühte patta kaubik ja raskeveok, aga tegelikult me räägime kahest täiesti erinevast teenusest ja kahest täiesti erinevast autojuhi rollist,“ tõdes Suviste.
Jet Express otsib alternatiive
Muutunud olukorras kasutab Jet Express senisest rohkem väiksemaid, kuni 2,5tonnise täismassiga kaubikuid, millele sõidumeeriku kohustus ei laiene. Samuti rakendatakse aktiivselt kahe juhiga vedusid ning ettevõte on laiendanud oma teenuste portfelli lennukaubavedudega, et pakkuda klientidele jätkuvalt lahendusi ajakriitiliste saadetiste transportimiseks.
Suviste hinnangul ei mõjuta seadusemuudatus üksnes vedajate, vaid ka Euroopa äärealadel paiknevate tootmisettevõtete konkurentsivõimet, tuues eraldi esile Eesti ja Soome ettevõtted.
Saates „Logistikauudised eetris“ tuleb juttu ka sellest, kuidas Poola vedajad on püüdnud uutest nõuetest kõrvale hiilida, milline on olnud senine järelevalve ning kuidas mõjutavad vedajate majandustulemusi Euroopas kasvavad teekasutustasud. Eriline fookus on alates uuest aastast kehtima hakkaval kilomeetripõhisel teekasutustasul Leedus.
Stuudios on Jet Expressi tegevjuht Andreas Suviste
ja Eurowagi Eesti müügijuht Stanislav Lomunov. Saadet juhib Tõnu Tramm, „Logistikauudised eetris“ saatesarja toob kuulajateni Laomaailm
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