„Sisuliselt on pandud ühte patta kaubik ja raskeveok, aga tegelikult me räägime kahest täiesti erinevast teenusest ja kahest täiesti erinevast autojuhi rollist,“ tõdes Suviste.

Jet Express otsib alternatiive

Muutunud olukorras kasutab Jet Express senisest rohkem väiksemaid, kuni 2,5tonnise täismassiga kaubikuid, millele sõidumeeriku kohustus ei laiene. Samuti rakendatakse aktiivselt kahe juhiga vedusid ning ettevõte on laiendanud oma teenuste portfelli lennukaubavedudega, et pakkuda klientidele jätkuvalt lahendusi ajakriitiliste saadetiste transportimiseks.

Suviste hinnangul ei mõjuta seadusemuudatus üksnes vedajate, vaid ka Euroopa äärealadel paiknevate tootmisettevõtete konkurentsivõimet, tuues eraldi esile Eesti ja Soome ettevõtted.

Saates „Logistikauudised eetris“ tuleb juttu ka sellest, kuidas Poola vedajad on püüdnud uutest nõuetest kõrvale hiilida, milline on olnud senine järelevalve ning kuidas mõjutavad vedajate majandustulemusi Euroopas kasvavad teekasutustasud. Eriline fookus on alates uuest aastast kehtima hakkaval kilomeetripõhisel teekasutustasul Leedus.