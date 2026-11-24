Justiits- ja digiministeerium hindas enim kasutatud AI-rakendusi ja leidis, et kolme neist ei tasu Eesti asutustel, ettevõtetel ja inimestel mingil juhul kasutada. Kollasesse nimekirja sattus aga riigi enda juturobotivõrgustik Bürokratt.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pani ministeerium DeepSeeki, Botastico ja Qweni punasesse nimekirja ning milliseid ohte tõi esile Liisa Pakosta;
- kuidas põhjendab Silver Traat Bürokratile antud kollast hinnangut ja milliseid riske peavad asutused enne lahenduse kasutuselevõttu hindama.