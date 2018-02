Eduminut: Joel Ostrat

Eduminut on momentvõte eduka inimese mõttemaailmast. Sel korral annab lihtsatele küsimustele ausaid vastuseid kokk ja edukas restoraniärimees Joel Ostrat.

Äripäeva Gaselli Kongressi esineja, kokk Joel Ostrat on restoraniäris olnud 13 aastat ja iga aastat on jäänud tähistama üks restoran või kohvik. Ostrat pakub oma 13 ettevõttega tööd keskmiselt 350 inimesele. Suurima, 235 töötajaga Mattias Cafe OÜ müügitulu ulatus üle-eelmisel aastal pea 6,5 miljoni euroni.

Joel Ostrati kirg toidu vastu tekkis juba 12–13aastaselt. Tollel ajal katsetas ta kodus rohkem kooke kui soolaseid toite. Sel ajal tekkis tal ka soov kokaks õppida. “Kui teed midagi kirega ning saad milleski heaks, siis on seda kirge võimalik kasvatada. See annab palju motivatsiooni,” rääkis Ostrat. Ta on näinud ka pilvi päikese ees ning muru pole alati nii roheline, kuid tema jaoks süttib kirg iga uue restorani avamisega. “Lähenen igale uuele asjale kirglikult, katsetades ja õppides. See hoiab mind noorena, kui ma saan midagi uut ja pöörast teha.”

Joel Ostrat rõhutab igal sammul, et ta ei tee seda äri üksi ning tal on head juhid, töötajad ja äripartnerid. “Kui ma tahan homme kuuks ajaks ära sõita, siis ärid pikali ei kuku. Ma olen neile rohkem lisaväärtus,” ütles ta. Ta üritab leida töötajateks inimesi, kes on toiduhullud ja teevad rõõmuga tööd. “Inimesed peavad tulema tööle selleks, et midagi ära teha.”