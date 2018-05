Eduminut: Olav Ehala

Pole mõtet endale nõuda rohkem, kui sa väärt oled, leiab Olav Ehala. "Nii see on ja mina olen oma eluga väga rahul," võtab ta vestluse kokku.

Kes teeb, see jõuab. Kontsertide andmise ja muusika kirjutamise kõrvalt juhib mitmele Eesti põlvkonnale armsaks saanud viiside autor Olav Ehala viit kultuuriorganisatsiooni ja annab loenguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Olav Ehala on ühendanud kultuuri ja äri. Nii jääb 2017 suvi ajalukku – tema juhitud Eesti Rahvuskultuuri Fond, mille eesmärk on toetada rahvuskultuuri sihipärase rahakogumise ja -jagamise kaudu, sai 90 000 LHV aktsia omanikuks. Maailmas on aktsiate kinkimine kultuuri, hariduse ja spordi toetamiseks tavapraktika, ent Eestis on see ainulaadne, eriti veel sellise mastaabiga rahaannetus.

Kuigi Ehala on mitme kultuuriorganisatsiooni juhtimise juures, tahaks ta ikkagi rohkem luua kui juhtida. Samas annab ta endale aru, et loomist ongi sellises eluetapis vähem.

Ometi leiab ta, et juhi rollis on talle kasuks tulnud varasem loometegevus - ta teab, palju miski maksab ning kas rahastuse taotleja on stipendiumile kandideerides teinud koduse eeltöö ära või ei. "Toetuste taotlemisel on isiklik kogemus ja praktiline tegevus kasuks, oskan leida optimaalseid lahendusvariante."