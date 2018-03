Hõbe- või kuldpulm läheneb – millised juveelid valida

Vahel on tunne, nagu me teaks abielusõrmuste maailmast kõike. Oleme lugenud, näinud, kuulnud hõbe-, kuld-, plaatina- ja pallaadiumsõrmustest, aga kui abielu teetähis on jõudnud hõbe- ja kuldpulmadeni, siis missuguseid kingitusi valida õnneliku abielu teekonna tähistamiseks?

Oled selles valdkonnas olnud juba 14 aastat ja ilmselt tead täna väga hästi soovitada kingiideid, mis sobituksid kõige paremini just sellisesse pidulikku aastapäeva?

Tõepoolest – abielu on teekond, mida käiakse koos pikki aastaid. See on ühine teerada, oma tõusude, mõõnadega ja keerdude-kurvidega... Aga oluline on seda hinnata ning koos veedetud aastaid nautida. Vaatan alati siira tundega käsikäes jalutavaid paare, kes hõbe- või kuldpulmade teetähiseni on jõudnud, kellest õhkub puhast armastust ja siirast austust üksteise vastu. Tänapäeval on see väärtus omaette ning miks mitte seda uhkusega tähistada.

Olles ise esimese 10 abieluaasta teetähisel leian, et see on ikka väga uhke tunne ja põnevusega disainime juba abikaasaga uusi sõrmuseid, et luua järgmiseks 10 aastaks omale uued kaaslased, mida uhkusega kanda! Ja miks mitte sellesse tundesse investeerida ning tunnustada selles nii iseend kui ka oma kaaslast.

Abielusõrmuste uuendamine tänases päevas on muutumas üha populaarsemaks. Materjalide, vääriskivide ja disainide erisus annab võimaluse luua igale inimesele just temale omase sõrmuse. Võib olla, et inimeste maitse on aegade jooksul on muutunud ja muutunud võivad olla ka ehete kandmisharjumised.

Abieluvannet uuendades on igati sobiv hetk mõelda ka abielusõrmuste uuendamise peale. Miks mitte ka üllatada oma kaunist abikaasat näiteks “igavikusõrmusega”, mis tähistab teie igavikulist armastust ning mis sobib alati kanda üheskoos nii kihla- kui ka abielusõrmusega!