Miks eelistada ehitusel katuseferme ja kuidas valida õige tootja?

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180312/BOOK01/180319970/AR/0/AR-180319970.jpg

Sarnaselt tugevate traditsioonidega Põhjamaadega on majade ehitamine kasvanud viimasel aastakümnel hüppeliselt ka Eestis, koos sellega on aina populaarsemaks muutunud katusefermide kasutamine ehituses. Miks eelistada katuseferme ja kuidas valida paljude tootjate seast parim, selgitab Trustek OÜ juht Rivo Toomsalu.

Mis on ehituse juures tähtis? Eks ikka täpsus, kiirus ja kvaliteet – seda kõike just fermid pakuvadki. Fermid projekteeritakse jõudude süsteemina ning fermide puhul on puidu ristlõiked väiksemad kui klassikalistel sarikatel, seega on tegemist oluliselt stabiilsema ja tugevama lahendusega. Samas on ehitus ka soodsam ja kiirem, sest puitu kulub fermide tootmiseks vähem kui sarikate puhul ning neid saab omavahel nutikalt ühendada nii, et kandvaid seinu pole sageli vajagi. Ehitusplatsidel on tihtipeale probleem ladustamispinnaga, ent fermide puhul pole selleks pinda vaja, kuna fermid saab tõsta otse autolt seintele. Seejuures ei vaja fermide paigaldamine rasketehnikat: tihti on transpordisõidukil ka kraana ja sellega saab tõsta fermid kas ükshaaval või kogu pakiga korraga seintele. Ehitajale on oluline, et fermidega ehitamise puhul on meeskonna tööaeg objektil suhteliselt lühike: keskmise suurusega katusefermid saab paika vaid ühe päevaga, klassikalise viilkatuse paigaldamiseks piisab aga 2–3 mehest. Kiire paigaldus ja vähene tööjõukulu mõjuvad kindlasti positiivselt ehituseelarvele.

Iga ferm valmib katuse järgi Katusefermid pole laokaup ega ehituspoest ostetav toode, vaid toodetakse iga katuse jaoks eraldi, arvestades just selle hoone erisusi ja asukohta. Katusefermide projekteerimiseks kasutatav programm arvestab kõikide vajalike koormustega: lumi, tuul, katusekate, soojustus, laekonstruktsioon jms. Lisaks on arvutuste käigus arvesse võetud kõik võimalikud koormuste kombinatsioonid ning tellija soovi korral arvestatakse ka vajalike lisakoormustega. Fermid on end tõestanud, sest aina enam insenere ja arhitekte arvestavad hoonete projekteerimisel fermidega. Päringuid tuleb nii kodu planeerivatelt eraisikutelt kui ka üldehitajatelt, arendajatelt ja elementmajade tootjailt. Viimaste kaudu jõuavad Eestis toodetud fermid ka välismaale. Ferme saab kasutada palju laiemalt kui ainult katuste puhul, ka näiteks vahelagede, kasvuhoonete, kaar- ja viilhallide ehitamisel. Fermide maksimaalne mõõt Trusteki tehases on ligi 30 meetrit, mis rahuldab ka nõudlikuma kliendi vajadused.

Tootja tausta uuri hoolikalt Parim tootja on see, kes on spetsialiseerunud ühele tootele või pakub üht konkreetset teenust, sest nii suudab ettevõte hoida end oma ala parimate ja innovaatilisimate seas. Kuna Eestis on piisavalt palju puidutootjaid ja ehitusfirmadest partnereid, on ka Trustek otsustanud tegeleda vaid katusefermide valmistamisega, pakkudes klientidele kiiret ja paindlikku projekteerimisvõimalust, hinnapakkumise saamist ja toodete valmistamist. Seejuures on tähtis täisteenuse pakkumise võimalus koos heade koostööpartneritega, sest tellides kõik vajalikud materjalid ühest kohast, hoiab klient kokku aega ja energiat. Kvaliteedile rõhuv tootja kindlustab valmistatavad fermid, kuna siis ei pea kliendid võimalike tootmis- või transpordivigade pärast muretsema, sest kindlustusselts katab kõik kulud pikema vaidluseta. Trustek annab fermide garantiiks kolm aastat, tänu millele võivad kliendid tunda kindlust ja meelerahu. Alati küsi tootjalt rahvusvaheliste kvaliteedisertifikaatide või märgiste olemasolu, mis annab turvalisuse ja kindla teadmise, et tegemist on korraliku ettevõttega, mille kvaliteet on kõrgel ja töö suurepärane. Tootmises kasutatav puitmaterjal peab olema märgistatud CE-märgisega ja vastama kindlale tugevusklassile. Samuti on tervitatav tootja kuulumine erinevatesse erialaliitudesse, tänu millele ollakse kursis värskeima infoga ning seeläbi pakutakse paremaid tooteid-teenuseid. Usaldusväärne tehas ei osta projekteerimistöid sisse vabakutselistelt, vaid on palganud omale projekteerijad, kes on alati olemas ja abiks nii klientidele kui ka tootmisele. Hea näitaja on ka see, kui fermitootja ei küsi hinnapakkumise saamiseks projekti koostamise eest tasu.