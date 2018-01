Kuhu liiguvad äri- ja bürooruumide renoveerimise trendid?

Kui 10–15 aastat tagasi tähendas büroo- ja äriruumide renoveerimine seinte liigutamist ning miljöö värskendamist, siis täna pööratakse rohkem tähelepanu ruumide sisekliimale, töötajate tervisele ning loomulikult igapäevakulude kokkuhoiule uudsete lahenduste kaudu. Kuidas seda saavutada, räägib büroo- ja äripindade ümberehitusega tegeleva Gustaf Tallinn ASi juht Tiit Pomerants.

Peatöövõtufirma Gustaf Tallinn AS tegeleb büroode ja äripindade ümberehitustöödega alates aastast 2003. Ettevõttes on üle 30 töötaja, kellest 10 töötab kontoris ja koostavad tööks vajalikke projekte ning teostusjooniseid. Kuigi tegemist ei ole just suure organisatsiooniga, annab see neile teatava eelise nii ühemeheettevõtete ees, kellel puudub jõud teha mitmekülgseid erilahendusi, kui ka suurte firmade ees, kes ei ole tõenäoliselt eriti huvitatud väiksematest renoveerimisprojektidest.

Ta lisab, et teine suur muudatus on lihtsate interjöörilahenduste muutumine teistest eristavamateks. „Moodullaed ning kipsseinad on mõnes mõttes ajalugu. Täna eelistatakse puitu, betooni, klaasi ning integreeritud mööblit, et muuta oma kontori või äripind erakordseks, klientidele põnevaks ja meeldejäävaks. Vähetähtsamad pole ka töötajad – järjest enam pannakse rõhku, et ka nende igapäevane töökeskkond oleks mõnus, tervislik ning motiveeriv.“

„Võib öelda, et aasta-aastalt muutub äri- ja kontoriruumide juures tähtsamaks automaatika ja nõrkvoolupool alates elektri-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidest kuni Targa Kontori seadmeteni. Kui 15 aastat tagasi moodustas selliste eritööde osakaal kogu kontori renoveerimismaksumusest kuni 40%, siis täna on see kindlasti üle 50%. See on selgelt seoses igapäevaste kulutuste vähendamise sooviga,“ selgitab Pomerants.

Tulemuse tagab topeltkontroll

„Oleme nende aastatega selgeks saanud, et hea tulemuse nimel on oluline nii-öelda topeltkontroll ning meie töötajad peavad lisaks objektijuhtidele objektidel tehtavatel töödel pidevalt silma peal hoidma. Nii saame olla kindlad, et ehitusmeestel ei kao õige fookus, tööd tehakse õiges järjekorras ning kvaliteetselt ja tähtajad ei hiline,“ räägib Pomerants, kuidas saavutada head tulemust.

Gustaf Tallinn ASi huvi ei ole teha töid alla omahinna, mille tõttu ei ole nad riigihangetel väga sagedased osalejad. „Osaleme siis, kui näeme, et on võitmiseks potentsiaali. Selleks on ehitustehniliselt ja eritööde poolest erilised projektid nagu rangete turvanõuetega pangad, hüdroisolatsioonitööde ja automaatika osas keerulised spaad ning veekeskused jne. Oleme niikaua turul olnud, et suudame suhteliselt selgelt ette prognoosida tööde maksumust ja ajakulu, mille jooksul saaksid kõik vajalikud tegevused kiirelt ja korralikult tehtud. Meie töötajad on orienteeritud objekti realiseerimisele ja põnevad objektid on neile positiivseks väljakutseks.“

Gustaf Tallinn AS on ehitanud ringi näiteks Tallinna Olümpia hotelli 26. korruse spaa- ja basseinikorpuse, Tehnopolises asuva Innove kontori, lisaks renoveerinud paljudes hotellides ja reisilaevades numbritube. Tööde tegemiseks laevadel on vaja rohkem teadmisi, seal kasutatavad materjalid on eraldi sertifitseeritud.