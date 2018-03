Kes on pulmas DJ ja tema ülesanded?

Pulmade korraldamise juures on niigi palju pinget ja siis on hea, kui saab mitmed asjad ühe pühendunud professionaaliga korda ajada.

Ning pärast pulmaisa tegevuste lõppemist teen ma ise diskot. Alati saame pruutpaaridega eelnevalt kokku ja arutame läbi pulma tegevused ning ka muusikalised soovid. Loomulikult on pruutpaaridele see variant lihtsam, kui mitu teenust tuleb ühest kohast. Pulmade korraldamise juures on niigi palju pinget ja siis on hea, kui saab mitmed asjad ühe pühendunud professionaaliga korda ajada. Meie puhul siis kahe pühendunud profiga.

Kuid pulmapeol esitatava muusika valimine on juba keerulisem ja seepärast võtsin endale täna appi tuntud pulmavanema ja DJ Tõnis Kotsari. Väga harvadel, aga õnnelikel juhtumitel võib ka nii olla, et mõned pulmavanemad teevad pulmades edukalt ka D tööd. Sinu puhul saamegi rääkida just sellisest ametikooslusest. Pulmamessi peakorraldajana tean kindlalt seda, et oma tööd teed Sa tõesti südamega ja saan Sind uutele noorpaaridele julgelt soovitada. Oled Sa minuga nõus, kui ma väidan, et noorpaarile on ju see parim variant, sest pulma läbiviimise parimaks sujuvuseks on kaks tähtsat ametit ühendatud?

Pulmade korraldamise juures on niigi palju pinget ja siis on hea, kui saab mitmed asjad ühe pühendunud professionaaliga korda ajada.

Sul on õnnestunud teha koostööd paljude erinevate Eesti muusikaliste koosseisudega. Oskad noorpaaridele soovitada, missugune muusikaline kooslus on pulmas kõige parem?

Mina eelistan, et pulmas oleks täiskooseisuline live-bänd. Trummid, kitarr, bass, laulja või lisaks veel saksofonist või mõni muu instrument. Iga pruutpaar valib siiski bändi oma maitse järgi ja mõni soovibki n-ö kahemehe süldibändi.

Kui pruutpaar küsib meilt otse soovitusi, siis loomulikult oskame soovitada oma kogemusest häid pulmabände, keda oleme pulmalavadel näinud. Ei saagi tegelikult öelda, et mõni bänd pulma kohe üldse ei sobiks, kuna maitsed on väga individuaalsed ja pulmapäev peaks olema ikka eelkõige pruutpaari nägu.

Kasuks tuleb muidugi, kui bändi repertuaar on selline, mis sisaldab rohkelt tantsumuusikat, kuid oleme olnud ka sellises pulmas, kus laval oli rokkbänd ja kõik sujus imehästi. Peale raskema muusika setti mängisin mina DJna tuntud hitte alates 70ndatest ja kõik said tantsida.

Palun anna nõu, milline peab olema pulmabänd, mis tõmbaks tantsuplatsile nii noored kui ka vanema generatsiooni?

Heal pulmabändil on väga lai repertuaar, mis sisaldab nii vanemaid kui ka uuemaid, juba rahva seas tuntuks saanud tantsulugusid. Samuti suudab hea pulmabänd ära õppida pruutpaari avatantsu loo, kui pruutpaar seda soovib.

Ühes Columbia-Eesti segapulmas oli pruutpaari soov, et bänd teeks ka hispaaniakeelseid lugusid. Pulmabändiks oli Imre Saarna and The Beat ja Imre laulis puhtas hispaania keeles nii mõnegi loo. Aga see on ainult üks näide paljude seast. Samuti on bändid pruutpaari soovil ära õppinud nii vene-, soome- kui ka saksakeelseid lugusid. Ega bänd kogu oma repertuaari ei muuda, aga paar lisalugu õpib korralik pulmabänd ikka ära.

Oskad kedagi konkreetselt soovitada?

Loetlen bände, keda julgen alati soovitada.

Karavan – suur koosseis, mis sobib pulmadesse, kus on enamikus eestikeelne publik.

Samuti Imre Saarna and The Beat, Apelsin, Onud, The Sleepwalkers, Nukker Kukeke, Bad Orange, Dance-O-Phones, Jupiter, Angus, Bombillaz, James Werts World Project, Ans. Tulv, Tanel Padar Blues Band ja ka tema uus koosseis, Uku Suviste bänd , 2 Quick Start, Ilves Sisters. Need on kõik täiskooseisulised bändid, kellest mitmed sobivad väga hästi ka pulmadesse, kus on välismaist publikut.

Samuti julgen soovitada väiksemakooseisulistet bändidest Karl Madis ja Margus Martmaa bändi, Henri Tali ja Madis Ligi, Trio Comodo. Kindlasti on neid veel mitmeid, kuid hetkel kohe ei meenu. Samuti olen pulmas näinud rokilikumaid bände, kes on rahva korralikult käima tõmmanud, ning ka puhast elektroonilist kooseisu. See sõltubki eelkõige pulma külalistest. Ja eks pruutpaar tunneb oma peokülalisi enamasti kõige paremini ja valib bändi vastavalt oma maitsele. Ühe seltskonna suur lemmik oli näiteks NÖEP, aga järgmisel peol oli Apelsin. Seega muusikat seinast seina. DJna olen mänginud pulmas näiteks ka puhast house muusikat ja Evega tegime sellel suvel koos pulma, kus Eve mängis lõpuks kolm tundi tech house’i ja muud elektroonilist muusikat.

Samas ütlen ka seda, et parem terveks õhtuks hea DJ kui halb bänd. Halb bänd võib ära rikkuda kogu pulmapeo fiilingu.

Alati soovitan uurida tegijate tausta ja bändidel lasta saata helinäiteid või veel parem proovida neid kuskil live’is näha.

Kes aga on DJ, kes sobib pulma? Millised peavad olema kriteeriumid sellisele diskorile?

DJ, kes sobib pulma, peab eelkõige olema väga suurte muusikaliste teadmistega ja hea rahvatunnetusega. Ise olen suur melomaan ja oman abikaasaga kahepeale muusikakogu, kust leiab nii džässi, retrot, house’i, d’n’b’d ja ka tänapäevast poppi. Ka vene-, hispaania-, saksa- ja soomekeelset muusikat. Tean mitut pulmaisa veel, kes ka DJ teenust pakuvad. Ja nad saavad mõlema ülesandega kenasti hakkama.

Näiteks Veigo Kaaret, Virgo Kaaret, Marko Pille. Kindlasti on selliseid häid tegijaid veelgi meie pulmamaastikul. Kui keegi väidab, et kahte asja ei saa korralikult teha, siis tean oma kogemustest, et saab ikka. Ettevalmistus peab olema põhjalik ja peol peab kindlasti olema kaasas inimene (assistent), kes saab sel ajal muusika eest hoolitseda, kui pulmaisa pulma läbi viib.

Aga siiski... Millised on kriteeriumid?

Hea pulma-DJ omab kas ise, või teab, kust rentida, korralikku heli -ja valgustehnikat. Ta on sõbralik ja vastutulelik. Kindlasti kohtub ta enne pulma pruutpaariga ja arutab läbi kõik nende muusikalised soovid.

Tavalist DJd ja pulmaDJd eristabki vast see, et pulma-DJ tööpäev on sama pikk kui pulmapäev ise.

Ta on pulmapaigas kohal kõige esimesena ja hoolitseb selle eest, et külaliste ja pruutpaari saabumisel peopaika, mängiks juba sobiv meeleolumuusika. Vajadusel saab DJ mängida ka tseremoonia taustaks – kõik on alati kokkulepitav.

Kui peol on ka bänd, siis DJ hoolitseb ka selle eest, et sobiv muusika kõlaks ka bändi settide vahelisel ajal.

Ta oskab pulmas käituda ja riietub vastavalt. Alati ei pea DJ-l olema seljas ülikond, kuid vähemalt smart casual viisakad teksad, triiksärk ja lips peaksid küll olema.

DJ peab kinni kõikidest kokkulepetest ning ei tarbi pulmas ei alkoholi ega ühtegi teist mõnuainet.

Mängib muusikat kokkulepitud kellaajani. Ja nagu juba eelpool mainitud, omab laia muusikavalikuga kvaliteetset fonoteeki. See võib olla nii plaatidena või tänapäeval failidena arvutis, kus on korralik DJ-programm ja selle juhtimiseks kontroller. Samuti ei pelga ta mikrofoni kasutada, kui seda vaja on.

Samuti on väga oluline DJ-seti väljanägemine. Pole ju mõeldav, et DJ teeb oma tööd kuskil lauanurgal, juhtmed pusadena kõikjal vedelemas, kui samal ajal on teinud dekoraatorid ja floristid suurt tööd, et peosaal näeks välja kaunis ja pidulik.

Need ajad on kindlasti möödas, kui muusikakeskusega terved peod ära tehti... 21. sajand nõuab uusi lahendeid ka pulmadesse!

Seda kohe kindlasti. Meie Evega, kes on minu imeline partner igas asjas, oleme DJ teenust, nagu ka muid pulmadega seotud teenuseid, kogu aeg täiustanud. Sama teevad ka kõik teised head DJd. Lisaks DJ muusikale oleme pruutpaari soovil kaasanud ka saksofonisti, trummarit või mõlemat.

See muudab DJ seti veel vaatemängulisemaks. Kindlasti peab olema DJ-l kaasas väga hea helitehnika.

Olen kuulnud pulmaisadest, kes väidavad pruutpaarile, et mis see paar tundi diskot siis teha pole ja tulevad pulma olematu heli - ning valgustehnika ning väga väikese muusikavalikuga. Või lasevad muusikat Youtube’ist. Pulm on siiski kahe inimese elu kõige tähtsam ja ilusam päev ja seda ei tohiks mitte keegi ära rikkuda. Kõik peab olema viimase detailini paigas, et pruutaarile jääks sellest päevast imeline mälestus.

Kutsume 2018. ja 2019. aasta noorpaare meiega kohtuma pulmamessile Tallinna lauluväljakule 17. novembril, kus me tegeleme pealava heli ja valgustehnilise poolega.

Meie kontaktid leiate www.yoursunnydays.eu. Kui soovite meilt pulmaisa, DJ, dekoraatori, lilleseadja konsultatsioone, siis võtke julgelt ühendust, sest konsultatsioonid ei maksa teile midagi.