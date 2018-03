Päev merel on sada korda parem kui parim päev kontoris

Teiste riikide sadamalinnu külastades ei kujuta me ettegi, kui seal ei pakutaks võimalust veeta oma aega toredatel lõbusõidulaevadel. Tallinnas näiteks sellist võimalust veel napilt 16 aastat tagasi ei olnud, kuid Sunlines Cruise Co otsustas tühja koha täita ning teeb seda tänaseni väga edukalt. Päev merel on alati parem ükskõik kui heast päevast kontoris, on ettevõtte asutaja ja juht Herkki Haldre veendunud.

„Kui me 16 aastat tagasi Tallinna lahel lõbusõitude pakkumist alustasime, ei olnud siin tõepoolest selliseks meelelahutuseks mingeid võimalusi. Olid küll liinilaevad ning sadamas seisis mingi hulk eraomanikele kuuluvaid kaatreid, kuid aluseta inimesed merevõlusid nautima ei pääsenud,“ meenutab Haldre, lisades, et ega tänagi pole seda laadi atraktsioonid liialt Tallinna lahel levinud. Ta toob lisaks enda ettevõttele näiteks Sailing.ee, kellega palju koostööd tehakse.

„Sündmuse korraldamine aurikul Katharina on väga populaarne võimalus näidata nii kohalikele kui ka väliskülalistele meie pealinna ilu. Lisaks on vastuvõtt, jõulupidu või pidulik õhtusöök laeval turvaline ning ettenägelik ka selles suhtes, et ükski külaline ei saa lahkuda enne õiged aega,“ annab Haldre nõu. Ta lisab, et merehaigust lõbusõidulaevadel pelgama ei pea: tegemist on kõikumiskindlate alustega, mis seilavad rahulikus Tallinna lahes. Saladus, miks saab Tallinna lähistel läbi viia nii rahulikke meresõite, peitub meie esivanemate oskuslikus valikus teha sadam turvalisse kohta. Tollal ei osatud ehitada sadamarajatisi ning sadama valikul oli otsustavaks teguriks selle ohutus loodusjõudude suhtes.

Katharina on ideaalne võimalus privaatsündmuste korraldamiseks ning tegemist on parima vaatega restoraniga Tallinnas: meie pealinna kilukarbivaade on imekaunis, kuid kui paljud meist on seda tegelikult ka mere poolt korralikult silmitseda saanud? Soomest suurtel laevadel Tallinna poole reisides on eestlased laeva sildumise ajaks juba enamasti autotekile ootama saadetud…

Aurik Katharina on vana klassikaline ranna­­sõidulaev, mis on ehitatud 1964. aastal Norras. Paarsada külalist mahutaval laeval on kolm salongi, kaks päikesetekki, seminariruum, baar ja restoran. Restorani­stiilis mahutavus kuni 120 külalist, kokteilistiilis vastuvõttudel kuni 200 külalist. Seminariruum mahutab teatristiilis kuni 80 külalist.

Maist oktoobrini lõbusõite tegeva Hoppeti mahutavus kuni 40 külalist, laevas on tänapäevane veevärk, tualetid ja kambüüs. Purjekal oma sündmuse korraldamise eripäraks on, et seal saab oma käega purjesid ning köisi katsuda. Samalaadsete laevadega sõitis omal ajal ringi ka kuulus Kihnu Jõnn ning Hoppet annabki võimaluse purjetada sarnaselt legendaarsele kaptenile!

31-meetrine ja kolmetekiline põneva ajalooga Mojito on tõeline superjaht Ameerika filmist! Laeva omanikuks on olnud Johnny Hallyday ning tema pardale on Cannesi filmifestivalil astunud nii mõnigi kuulus filmistaar eesotsas Jonny Deppiga. Nüüd aga on laev seilanud oma uude kodusadamasse Tallinna Vanasadamas ja viib siinsetes vetes huvilisi merele.

Väga populaarseks on saanud mandri­inimeste seas Naissaare külastamine. „Kuna Naissaarele ei käi riigi liinilaeva, on tegemist põneva kinnise alaga, mida võiks nimetada Eesti enda Angkor Watiks. Sarnaselt Kambodža hiiglasliku templite linnaga on ka Naissaarel kaitserajatistest puud läbi kasvanud ning moodustavad idüllilised varemed,“ jutustab Haldre, lisades, et kõige vingemaid varemeid näitavad nende ekskursioonijuhid ainult valitud seltskonnale. Samuti on kõige kaunimad Eesti liivarannad just Naissaarel. „Aga reisi ei pea algama ja lõppema just Tallinnast. Võime sõita kohale, kuhu on tarvis ning viia külalisi merele lisaks Eesti mandrisadamatele ka näiteks Hiiumaalt ja Saaremaalt või koguni Soomest ja Gotlandilt!“

Kui enamik inimesi peab meresõitu pigem suvetegevuseks, siis Haldre sõnul on Sunlines Cruise’i jaoks jõulupidude hooaeg sama tihe kui suvi. „Purjetamine Hoppetiga on küll suvine lõbu, kuid Katharina ja Moijotoga saab aasta ringi sõita ning talvine meri on tegelikult vapustavalt ilus, sest külma ja pakasega aurab meri salapäraselt, mis tekitab tunde nagu hõljuks laevaga pilvedel.“

Väga suurt rõhku pannakse merel toimuvatel sündmustel toitlustusele. „Pakume alati midagi erilist, mittetraditsioonilist. Meie bestsellerid on näiteks kookoskrevetid, kaneeli ja mango lõhe, karpides serveeritud kammkarbid, kookospähklis kookosesorbett ning väga hinnatud on austrite avamise maailmameistri Anti Lepiku austri­maitsmised. Komeedina on taevasse tõusnud Eesti käsitööõlled ning loomulikult ei saa me üle ega ümber õigest Kariibi mere saartelt pärit rummist.“

Eesti Turismifirmade Liidu poolt korduvalt parimaks turismiobjekti nominendiks nimetatud Sunlines Cruise Co eesmärk on pakkuda teistlaadi sündmuste korraldamist kui maa peal. Tegemist ei ole paljalt talukõrtsi ega peene gurmeerestoraniga, vaid merel toimuva meeldejääva ja muljetavaldava atraktsiooniga, kus käivad käsikäes meeleolukas ja lõbus seltskond, mõõdukas merelugude komplekt ning tõeliselt hea söök. Kapten Herkki Haldre on muide üks vähestest eestlastest, kes on purjetanud ümber tormise Kap Hoorni sõitnud ning teeninud ära au kanda pidulikul tseremoonial saadud kuldset kõrvarõngast vasakus kõrvas.

KOMMENTAARID KLIENTIDELT

Lea Siimsen

Fakto Auto AS

„Olles juba üle 25 aasta korraldanud firma jõulupidusid, otsin alati selleks uusi kohti. Seekord valisime Sunline Cruise’i auriku. Herkki Haldre on põneva ja nobeda jutuga, pikib oma jutu sisse infot meresõitudest ja mereajaloost. Tähtis on ka uudsuse võlu, sest mitte kõik meie töötajad pole mereinimesed ning paadi loksumine, Tallinna nägemine mere poolt ja tuttavate sihtmärkide otsimine oli omaette elamus. Alus igati sobilik pidamaks pidusid õhtusöögi ja tantsuga. Perenaine koostas vastavalt soovidele menüü ja toidud olid väga maitsvad. Suur pluss on ka see, et olemas on meelelahutusprogrammi valik.

Sunline Cruise Co meeskond on tore ja sõbralik ning mis merel peamine – usaldusväärne!“

Aleksandra Povare

Läti sündmuste korraldaja 3K Management projektijuht

“Eelmisel aastal otsisime sündmuste korraldajana võimalust pakkuda suure rahvusvahelise projekti külalistele midagi täiesti erilist ning leidsime fantastilise teenuse Eesti Sunlines Cruises Co’lt. Sõidutasime külalisi üle kogu maailma autentse vanaaegse laevaga ning nad olid väga vaimustatud! Pean kiitma Sunlines Cruises’i ja Herkki Haldre vastutulelikkust ja paindlikkust, sest nad tulid kaasa kõigi meie ideede ja ka viimasel hetkel toimunud muudatustega, et pakkuda külalistele kõrgeimal tasemel teenindust, oli selleks siis mööblivahetus või erimenüü. Kogemus oli suurepärane, mõistsime üksteist väga hästi ja oma osa on kindlasti selles Herkki Haldrel kui väga heal suhtlejal ning põneval persoonil. Samuti pean kiitma kruiisidel pakutava toidu kvaliteeti – see on lihtsalt äärmisel maitsev. Täna jätkame nendega aktiivset koostööd ning loodan, et seda jätkub veel kauaks!“