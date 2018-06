Meeskond pole perekond

„Meie meeskond on siin üks suur perekond,” olen kuulnud juhte ütlevat. Ja mõtlen omaette, et vaesed töötajad, kellele niimoodi puru silma aetakse. Ja vaesed omanikud – olgu eraomanik või avaliku sektori puhul maksumaksja –, kelle raha selle perekonna jutu saatel põletatakse, kirjutab koolitaja ja

Miks meeskond-kui-perekond-juttu üldse räägitakse? Noh, esiteks – sest see kõlab nii toredasti ja … inimlikult, seal pole sees konflikte. Ideena on see lihtsalt nii armas, sellest on mõnus rääkida ja seda on mõnus kuulata (ehkki me samas teame, et isegi päris perekondades pole taevas sugugi alati pilvitu). See on ka üks viise, kuidas sisendada inimestesse turvalisuse tunnet. Ja kui inimene tunneb ennast turvaliselt, siis on ta ka tõenäoliselt avatum, rahulikum ja kindlam. Ja teeb oma tööd ilma ülemäärase stressita.

Levinud kuvand moodsast juhist

Ja loomulikult läheb see perekonna jutt kokku kaunis levinud kuvandiga hoolivast, kuulavast, empaatilisest juhist. Täpsustan veel, et mõne juhi jaoks on see jutt ka seotud kuvandiga endast kui meeskonna/organisatsiooni isast või emast. Ning veel, muidugi vähetähtis pole ka ettekujutus, et oleme valmis oma pereliikmete eest kõvasti pingutama. Meeskonnatöö, eksole!