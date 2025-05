Tagasi 19.05.25, 17:15 Analüüs: üle pika saabus logistikasse kübeke selgust Kuigi Hiina ja USA esialgne kaubanduskokkulepe tähendab kaubandussõjas esialgu kolmeks kuuks vaherahu, eeldavad paljud, et tollimäärad uuesti ülespoole enam ei lähe, kirjutab MyDello müügijuht Mikk Hüüdma teemaveebis Logistikauudised.

MyDello müügijuht Mikk Hüüdma.

Foto: MyDello

Nüüd, kui Hiina ja USA vahel on kaubanduses teatav kindlustunne taastunud, on ka nõudlus kaubavedudele uuesti hoogsalt suurenemas. Teistel suundadel on aga olukord endine, läbirääkimised teiste riikide, sealhulgas Euroopa Liidu ja Donald Trumpi administratsiooni vahel alles käivad.