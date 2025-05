Tagasi 19.05.25, 17:29 Raadiohommikus: Eesti lennuohutusest, Latitude 59st ja ekspordi riskidest Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis tuleb juttu Eesti lennuohutusest, idufirmade tippsündmusest Latitude 59, Eesti ekspordist ja parima juhi tiitlile järgnenud aastast.

Äsjase kopteriõnnetuse kontekstis uurime riigikogu liikmelt ja lennunduseksperdilt Toomas Uibolt seda, milline on Eesti lennuohutuse tase ja milliseid riske amatöörlennundus endas kätkeb.

Foto: Liis Treimann

Välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna peadirektor Priit Kallakas räägib värskest majandusdiplomaatia memorandumist. Kallakas ütleb, et meie mure on see, et 70% kogu Eesti ekspordist on suunatud Euroopa Liidu riikidesse.

Sel nädalal algab Tallinnas idufirmade tippsündmus Latitude 59. Uurime, milline on Eesti idufirmade tervis ja kui palju seekord välisinvestoreid kohale tuleb. Raadiohommikus on külas festivali peakorraldaja Liisi Org

Pärnu Juhtimiskonverentsil salvestasime intervjuu eelmise aasta parima juhi, IT-lahenduste ettevõtte Oixio tegevjuhi Ivo Suursoo ga. Suursoo räägib, milline on olnud tema aasta parima juhi tiitlit kandes, ning annab hinnangu parima juhi valimise protsessile. Samas räägib ka, kuidas kasutada ära andmeid ja tehisaru ettevõtete eduks.

12.00‒13.00 “Nimed müügitahvlil”. Külas on kümneaastase müügikarjääriga Kaspar Kuntor. Müügikarjääris on Kuntor tegutsenud ka rahvusvaheliselt ning on nüüd tagasi ettevõttes Dominate Sales.

Rahvusvahelise müügi telgitagustest ja õppetundidest räägib Kuntoriga Silver Rooger.

13.00‒14.00 “Eetris on turundusuudised”. Ka turundajad puutuvad järjest rohkem kokku autoriõigustega seotud küsimustega. Seda eeskätt seoses muusika, meemide, fotode ja videote kasutamisega.

Saates räägib Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep, miks näiteks firma suvepäevadel või Instagrami klipis kõlav muusika võib vajada litsentsi.

Saadet juhib Äripäeva turundusjuht Keit Alev.

15.00‒16.00 “Kasvupinnas”. Kas aiandussektor saab sel kevadel hoo sisse või jääb saak toppama külma kevade ja tööjõupuuduse tõttu? Saates räägitakse ausalt marjakasvatajate igapäevast, tuleb juttu ka Eesti aianduse üldisest olukorrast.

Saatekülalised on Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin ja Kindel Käsi OÜ juhatuse liige Helen Kaskema.

Külalistega arutleme ka tööjõu teemadel ja miks on Eesti köögiviljade ja marjadega isevarustatuse tase niivõrd tagasihoidlik.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.