Restoranitest: kolmkümmend aastat Maharajat

India restoran Maharaja on üles näidanud lausa uskumatut stabiilsust meie rahutult tormlevas toidumaailmas, kus restorane järjest tekib ja kaob. Käesolev aasta on neil juba kolmekümnes.

Veel nõukogude ajal asutatud Maharaja on esimene Eestis asutatud rahvusrestoran. Foto: Raul Mee

Kolmkümmend aastat ühe nime all ja samas hoones on lugupidamist vääriv ja täiesti erakordne saavutus. Aastal 1989 kui Maharaja avati, oli ta mitte ainult Eesti esimene India restoran, vaid üldse esimene rahvusrestoran, samuti üks esimesi rahvusvahelistele standarditele vastavaid söögikohti. Alustati väikesest keldriruumist, kuid juba ammu koliti söögisaalid esimesele ja teisele korrusel. Autentne India, kinnitavad nii kodulehekülg kui ka Mumbaist pärit kelner, kes meid seekord teenindama juhtus. Kokk on tulnud Põhja-Indiast ning Indiast pärineb ka enamik maitseaineid, kinnitas ta.