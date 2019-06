Umami on surnud, elagu Umami!

Meeleolult on praegune ja endine Umami võrreldamatud, kuid ehk leiab restoran ka omaenda päris uue kodu. Foto: Raul Mee, fotograaf

Umami on jätnud oma õunaaia ja valge villa ning kolinud mere äärde. Suveks on ta end sisse seadnud Klausi juures. Täpsemalt samas kohas, kus pikka aega tegutses kohvik nimega Klaus.

Ei, Umami ei läinud niisama suvitama. Tema lahkumine õunaaiast on pärit justkui Tšehhovi "Kirisaiast". Mis sest, et kahe loo vahel on rohkem kui sada aastat, põhjus on enam-vähem sama. Umami õunapuuaeda täidetakse parajasti korrusmajadega. Oma nostligilise õunaaiaga oli Umami kahtlemata Eesti üks omanäolisemaid restorane. Vaatamata linnaäärsele asukohale teati ja tunti teda rohkem kui mõnd südalinna söögikohta.