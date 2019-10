Synlabi laboriarsti dr Jüri Laasiku sõnul suureneb vanuse kasvades neeruhaiguste risk ning nende organite seisundi kontrollimiseks sobib kõige paremini kreatiniini analüüs.

Mehe tervis: milliseid terviseteste peaks tegema mehed vanuses kuni 40 ja vanemad?

Praktika näitab, et keskmine Eesti mees jõuab arsti juurde mõnevõrra hiljem kui Eesti naine. Kas see peaks nii olema? Kindlasti mitte. Tegelikult on mehed viimastel aastatel muutunud väga palju terviseteadlikumaks, kirjutab Äripäeva tellijatele ilmunud erileht Mehe tervis.

Loodus on paika pannud, et erinevad tõved ohustavad mõlemaid sugupooli ja kui lisada veel meeste riskialtim suhtumine, olemegi silmitsi faktiga, et mingist east alates on mehi vähem kui naisi. Kas meie, mehed, ei peaks seetõttu pöörama rohkem tähelepanu oma tervisele ja seda ohustavatele riskidele?